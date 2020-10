Le numéro de novembre 2020 du magazine officiel PlayStation a révélé de nouveaux détails sur la façon dont le feedback haptique et les gachettes adaptatives amélioreront l'expérience.Selon le magazine, toutes les attaques d'armes et les sorts magiques auront "des sensations différentes grâce aux gâchettes adaptatives" et les parades seront ressenties grâce au feedback haptique. Même le fait de tirer sur les leviers et d'ouvrir des portes entraînera des sensations différentes.