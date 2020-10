Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, a déclaré dans une interview aux médias coréens qu'il s'attendait à ce que la PS5 se vende plus que la PS4 lors de son premier exercice fiscal.On aura les premiers chiffres quand pour les préco du coup.

Like

Who likes this ?

posted the 10/05/2020 at 09:01 PM by jenicris