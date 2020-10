Google TV arrive, avec d'ailleurs un nouveau Google Chromecast à 50 € !Bon, la curiosité, c'est que Netflix arrive aussi sur le Google Home, donc je pense pas que Google va se mettre à faire des séries, mais veut juste proposer des chaînes directement sur ses différents services (Apple semble lui vouloir aussi produire des séries).Il y a également eu la présentation du Google Pixel 5, qui me donne presque envie de changer de Smartphone (j'ai un S8+ et j'en suis super satisfait pourtant)

posted the 10/01/2020 at 07:20 PM by suzukube