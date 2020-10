Est-ce que j'apparaîtrai dans le stage ?

Après cette traversé du désert qu'ont incarnés Byleth et Min-min lors de ces deux derniers DLCs, enfin un perso qui se place au niveau des 4 premiers persos du premier season pass.Minecraft est pour moi le jeu le plus influent et les plus novateur de cette décennie qui se termine.Il est aussi le plus grand représentant du jeu indé (bien que nanani-nanana c'est pu indé vu que grosoft l'a racheté) qui n'avait d'ailleurs aucun représentant de ce côté là.Et à ceux qui pensent que "c'est pas un personnage" "aucun charisme", je vous renvoie vers Mr. Game & Watch, ROB, Plante Piranha (et les persos Fire Emblem tant qu'on y est).Aussi, à l'instar de Game & Watch et Plante Piranhas : Steve et Alex, sans être de véritables personnages, ont un côté décalé qui leur donne à mon sens une personnalité.C'est tout ce que j'avais à dire je crois, à plus les clébards !