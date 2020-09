Salut à tous, Juste pour me plaindre ! Je sors de mon micromania local profitant de l'offre de reprise de ma ps4 pro. Voulant réserver la ps5 digital édition, j'apprends qu'il n'y aura pas de dispo jusqu'à 6 mois après la sortie de la console ! Et le pire, visiblement micromania disposerait de 70% du stock de ps5 sur tout le territoire français ! Mais, mais, mais comment ?!

Like

Who likes this ?

posted the 09/25/2020 at 12:25 PM by crazycrash