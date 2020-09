Autre Sujet



Avec l'avènement d'internet nous avons pu voir un accroissement du nombre de gens s'autoproclament expert en ceci ou cela sur les sujets qui nous passionnent tant sur Gamekyo.Que cela soit les comics, les mangas ou voir même la bande dessinée. Que cela soit les films ou les séries télévisées. Que cela soit les jeux vidéo... Bref tout art commercial est aujourd'hui en fasse d'un paradoxe.Le paradoxe étant celui-ci, le cinéma, le jeu vidéo, les animes ou les comics nous seront d'accord que ce sont des œuvres artistiques ? Donc l'art est subjectif et quand bien même nous critiquons cette œuvre comme un tableau de Rubens au Louvre c'est à l'appréciation de l'artiste de nous délivré son point de vue.Hors pour les produits culturels comme par exemple Star Wars ici ils sont vendu à des clients du coup ici nous arrivons à l'angle commercial de l'œuvre qui dit que le client est roi, m'amenant à l'exemple de Sonic The Hedgehog le film sans le bad buzz d'internet et la rage des réseaux sociaux Sonic n'aurait pas eu le design qu'on lui connais dans le film actuel.Voilà ce que j'appelle le paradoxe de l'art commercial nous sommes arrivés à un point ou nous publique et clients avons un droit de regard sur un produit à but artistique en allant à l'encontre de l'envie de l'auteur ou autrice de nous délivré(e) sa vision.