Du coup, the Unwanted Undead Adventurer, c'était cool et prometteur, à voir avec la suite. une bonne recommandation pour les amateurs d'heroic fantasy et de Jrpg.

je vais parler d'un manga qui s'appelle( bonne chance pour en parler IRL avec un tel titre). Du coup ça viens tout juste de sortir et j'en parle parce que j'ai trouvé ça sympa et que ça fera surement un bide. c'est édité chez nous par meian, et au japon ils en sont au tome 6.Alors de quoi ça parle ?Grossièrement, L'histoire nous entraîne au coté de Lent , un aventurier modeste qui n'excelle pas dans l'art physique mais doué de savoir. Chaque jour, il parcours des donjons pour terrasser des monstres ou récupérer des ressources précieuses pour obtenir son butin quotidien. Mais un jour, lorsqu'il se rend encore une fois dans son donjon bas LVL qu'il arpente depuis des années, il se retrouve face a un dragon, une créature mystique et démoniaque, qui ne fera de lui qu'une bouchée. Suite à ça notre protagoniste reprend conscience, mais découvre qu'il est devenu lui même ce qu'il chassait ... un monstre, ou plutôt un squelette. décontenancé par cette métamorphose, il se mettra dans une quête pour recouvrir son humanité grâce à un processus nommé "l'évolution substantielle"une capacité propre au créatures de cet univers qui leurs permet a la manière d'un pokémon de se transcender et gagner une nouvelle apparence.Bon, même si le pitch peut paraître un peu isekaiesque, il n'en est rien, on est pas dans un jeu vidéo et le personnage fais bien partit de tout cet univers de fantasy et les règles de ce monde sont établis et détaillé. Le manga est une adaptation d'un light novel directement en collaboration avec l'auteur du bouquin, ce qui fais que niveau écriture ça tiens quand même bien la route. il y'a clairement pas mal de phases d'exposition en début de tome pour nous expliquer les fondamentaux des règles, capacités and co ... mais tout est balancé de manière plutôt cohérente et en introspection dans la tête du héro( qui a perdu sa fonction propre de communiquer en se changeant en squelette) vus que le héro sera seul une bonne partie du tome. Les thèmes dans ce tome sont plutôt intéressant, il y'a des truc un peu lambda, mais aussi des choses qui peuvent s'avérer très intéressantes par la suite, comme le fait que le manga traite de la déshumanisation au détriment du pouvoir, on se demande si lent voudra vraiment retrouver son apparence humaine a la fin, après s’être habitué a son nouveaux corps démoniaque bien plus puissant, ou on peut aussi imaginer que sa propre survie le pousse a manger ce qu'il a été autrefois.Concernant le dessin , il est aussi très sympathique et maîtrisé avec parfois des doubles pages qui transpire la dark fantasy style. Y'a aussi quelques bonnes idées de découpage ici et la, mais je met un petit bémol sur les phases de combat a courte portée manquant un peu impact dans ce tome et pas hyper fan de certains character design, très souvent féminin.(les aventurière qui se trimballe a poil c'est pas ma cam). Les couvertures sont toutes très belles aussi.Autre chose appréciable, le sens du détails, j'aime quand un jeu ou un manga détaille a la fois son univers mais aussi son bestiaire, et ce manga le fais pas mal en donnant un peu de matière a de simple créature qui s'apparente à des mob. De plus pour renforcer le lore et le développement des personnages secondaires, l'auteur nous livre en fin de tome, une nouvelle de 5 pages et un chap bonus détaillant le passé d'une personnages en question. (a priori il fais ça pour chaque tomes) Ce qui fais que le tome est quand même plutôt dense et annonce un univers et des perso assez riches.