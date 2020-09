Hello! Pour une fois que je peux streamer librement un jeu pas encore sorti, je ne me prive pas ! Le stream est en 720p sur Xbox One X - je regrette un peu mon choix, car au final, l'introduction du jeu est différente de celle de la bêta, j'ai été agréablement surpris !Ne tenez pas compte des 2 freezes, je précise que le jeu sort vendredi et que je joue donc sans patch (et en plus, je streame depuis la Xbox, pendant qu'elle fini l'installation du jeu, même si c'est prévu pour, c'est sûr que ce n'est pas le cas le plus débuggué).Agréablement surpris que le jeu semble avoir eu un petit up graphique depuis la dernière bêta (attention, à prendre avec des pincettes, j'ai eu la bêta sur PS4 Pro, et là, le jeu entier sur Xbox One X), sans ralentissements notable, et surtout une introduction différente de la bêta : une jolie surprise ^^ !Bref, j'suis pas mal hypé pour la suite. Et c'est toujours aussi agréable de ne (pas) entendre la Xbox One X - cette console est carrément impressionnante à ce niveau, elle est pourtant juste à côté de mon écran PC ^^ !Il y a aussi Meghan Yeah qui est actuellement en live sur le jeu : https://www.twitch.tv/meghan_yeah