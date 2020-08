Qu'est-ce que l'AG French Direct ?



Commençons par rappeler les bases. L'AG French Direct, qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'une émission de type Nintendo Direct qui se concentre exclusivement sur les jeux développés par des studios francophones, qui viennent de France et d'ailleurs. Ce Direct sera donc composé d'une multitude de trailers sur les jeux à venir, ainsi que divers journaux de développeurs et des présentations de gameplay commentées. Vous y retrouverez des informations sur les titres à paraître, mais aussi des mises à jour sur des jeux qui sont déjà sortis.



Evidemment, l'intégralité des présentations seront en français. Mais puisque l'on a aussi pensé à nos amis et confrères anglophones, l'AG French Direct sera intégralement traduit en anglais ! Les sous-titres, aussi bien français qu'anglais, seront disponibles directement via notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook.



Cette émission durera finalement 75 minutes contrairement à ce que nous avions annoncé précédemment, le temps nécessaire pour couvrir une bonne partie - même si très loin d'être exhaustive - de la production francophone. Même si l'on ne veut pas gâcher le surprise, voici quelques studios et éditeurs qui ont répondu présent pour participer à l'AG French Direct :



The Game Bakers

Arkane Studios

Goblinz Studio

Novaquark

Artefacts Studio

Splashteam

CCCP

Microids

Redlock Studio

Atypique Studio

Passtech Games

Lozange Lab

Flying Oak Games

Tea for Two

RyseUp Studios

Piece of Cake Studios

Un Je Ne Sais Quoi

Et d'autres encore secrets



Le planning exact sera communiqué ce mercredi dans la journée. En attendant, vous pouvez noter ces horaires :



Mercredi 26 août à 17 heures : AG French Direct

Mercredi 26 août de 18h30 à 21h30

Jeudi & Vendredi de 16h à 19h



Et la question qui me brûle les lèvres : A quand le Gamekyo Direct pour remplacer l'E3 ?