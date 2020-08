Nvidia a prévu une conférence le 1er septembre pour (enfin) annoncer officiellement ses cartes graphiques RTX 3000 series, qui devront débarquer pratiquement dans la foulée, mi-septembre.Les premières images de la RTX 3090 (qui pourrait être la RTX 3080 Ti) ont leakés.Première chose qui frappe en voyant ces deux images, c'est la taille imposante de la RTX 3090, bien bien grande que la RTX 2080 Ti Founders Edition.La carte disposant d’un ventilateur sur chacune de ses faces. Pour mémoire, cette chauffe importante semble causée par la GDDR6X.En plus de ces photos leakés, le leaker @GarnetSunset mais il n'est pas le seul, pensent connaître le prix des prochaines cartes graphiques de Nvidia.Selon lui, la RTX :- 3060 pourrait coûter 400 dollars.- 3070 pourrait coûter 600 dollars.- 3080 pourrait coûter 800 dollars.- 3090 (qui pourrait être la 3080 Ti) pourrait coûter 1400 dollars.Des informations à prendre avec beaucoup de pincettes, bien évidemment.D'autant plus que la conversion dollar/euro n’est pas une science exacte sur notre marché et qu’on a souvent vu des prix spécifiques pour le marché européen de la part de Nvidia.Pour rappel, au lancement, il y a deux ans :- La RTX 2060 était au prix de 369 euros- La RTX 2070 à 639 euros- La RTX 2080 à 849 euros- La RTX 2080 Ti à 1259 euros.Mais si les 400 dollars se confirment pour la carte RTX 3060 "entrée de gamme" elle risque de connaître un gros succès. Puisque les rumeurs évoquent que la RTX 3060 pourait être aussi puissante que la RTX 2080 pour un prix divisé par deux et sachant que la RTX 2080 offre des performances brutes qui égalent ou surpassent des prochaines consoles next-gen.Et enfin, un benchmark de la RTX 3080 aurait été repéré par l'utilisateur Rogame.Ce benchmark nous indique que la carte graphique embarquerait 10 Go de VRAM GDDR6X sur une interface mémoire de 320 bits.La vitesse mémoire est quant à elle de 19 Gbit/s avec une bande passante mémoire de 760 Go/s et enfin la fréquence serait elle de 2100MHz.Retrouvez ici, mes anciens articles sur les RTX 3000 :