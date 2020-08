Let's Play

J'ai capturé 2 nouvelles vidéos sur mon ordinateur portable (core i5 6300hq, 16Go DDR4, GTX 1060 3GB), une avec un vol Martinique / Guadeloupe en temps réel enregistré via Shadow Play en LOW 720p comme recommandé par Nvidia :







L'autre avec un vol Paris Orly / Toulouse Blagnac en 1080p Intermédiaire mais en streaming via OBS cette fois-ci. Je précise car streamer de l'ordinateur Flight Simulator depuis un Core i5, c'est pas l'idée du siècle... Mais ça donne une idée de la façon dont tourne le jeu sur ce type de configuration :







Si l'on joue au jeu pour ce qu'il est (une simulation archi complète de vol), j'admet qu'y jouer en low, c'est hardcore, mais en intermédiaire, ça laisse l'expérience passionnante (même si je suis à 2 doigts de filer acheter un PC à la Fnac) et c'est à la fois si technologique et assisté, et complexe un avion, c'est fascinant !



Par contre, je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionne les autopilotes à l'atterrissage, ça me stresse maintenant xD !



Dernier point, j'aurais tellement aimé que le jeu soit disponible day one sur Xbox Series X, au lieu d'acheter un autre PC ou une carte graphique, je prendrais direct une Series X, la version optimisée du jeu et une manette Thrustmaster T.16000M qui va avec (encore faudrait-il qu'ils rendent la console compatible avec ces accessoires)...