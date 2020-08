Saint Seiya

Hayato Kazami

Tout d'abord et pour rappelest un studio d'animation qui appartient à. Ensuite j'aimerais savoir quel production Sunrise aimeriez vous revoir hormisetPerso j'en ai deux en particulier en tête dont j'aimerais en voir ou savoir plus sur leurs Univers respectif. Le premier et le concurrent dedans le domaine de guerrier à armure avecet enfinLe premier car je pense que le folklore japonais peut permettre d'étendre encore plus cette univers et y donner encore de détail et profondeur. Ils ont tellement dans leur religion Shintoïste de personnages ou monstres méchant pouvant être une menace que notre groupe de guerrier on de quoi faire. Ils peuvent aussi apporter d'autre guerrier samouraï sur la table avec d'autre représentation de couleur ou voir une organisation sans trop copier surQuelques extrait vidéo de l'oeuvre en question.Le second car je trouve que des animes de sport automobile ça manque et que cette univers peut permettre de voir briller untotalement adulte ou voir pourquoi pas avoir son apprenti/fils reprendre la relève.Quelques extrait vidéo de l'oeuvre en question.Après je verrais bienetmais je sais si une grosse majorité de fan serait content d'avoir plus sur ces franchises (spin off et autre par exemple) ??? Dite moi en commentaire si mon jugement ici est bon par rapport à Escaflowne et Bebop ?