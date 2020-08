La rumeur vient du youtubeur Foxy Games UK qui prétend que Sony a fait appel à des studios tiers et serait prêt à débourser l'énorme somme de 750 millions de dollars pour un accord avec Rockstar.



"Il semblerait qu'un contrat multi-jeu avec l'une des plus grandes franchises du monde qui arrivera en premier sur la PlayStation 5", a-t-il déclaré. "Si c'est vrai alors, oubliez les guerres de consoles. Il n'y aura pas de guerre des consoles."



Le chiffre de 750 millions de dollars ne semble pas si exagéré si l'on tient compte du fait que Microsoft aurait dépensé 75 millions de dollars pour empêcher GTA 4 d'être une exclusivité PS3.



Cela dit, Foxy Games UK n'a pas précisé les détails de l'accord potentiel, mais ce n'est pas comme si les jeux Grand Theft Auto n'avaient jamais eu une forme d'exclusivité limitée auparavant.



Le DLC de GTA 4 The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony ont tous deux été sortis sur la Xbox 360 en premier. De plus, la version next-gen de GTA Online sortira sur PS5 avant de venir sur Xbox Series X et PC.