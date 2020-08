Certaines personnes me citent déjà à tort, alors je vais juste tweeter pour clarifier les choses. J'ai dit sur Era un truc sur les performances de RE8 il y a quelques mois sur PS5, c'est vrai. J'ai même dit dans ce post, & je cite, "Je sais aussi que Capcom a des gens très talentueux, le moteur est très personnalisable, donc il fonctionnera probablement parfaitement d'ici le lancement." Mais les gens essaient de dire que je dis que le jeu ne fonctionnera pas si bien au lancement. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai prétendu, s'il vous plaît, améliorez votre compréhension de la lecture. Cela dit, je soupçonne personnellement que le jeu ne fonctionnera pas à la vitesse réelle de 4k 60 images/seconde, ma prédiction est qu'il fonctionnera à une résolution 4K upscaled de 60 images/seconde sur PS5 et à la vitesse réelle de 60 images/seconde pour 4k sur Xbox X, mais c'est une supposition éclairée, que je ne connais pas car le jeu est encore en développement.

Who likes this ?

posted the 08/10/2020 at 09:42 AM by jenicris