La dernière facette du jeu que je n'avais pas vraiment pu tester jusqu'ici, c'est sa dimension multijoueur. Et je pense que le jeu, tout comme Destiny, Anthem ou The Division, est vraiment pensé de cette façon : s'associer à 4 autres joueurs pour terrasser vos ennemis !



Cette fois-ci je vous propose du gameplay avec Iron Man (assez courte, je pense que le matchmaking m'a fait arriver au milieu d'une partie lol) :







et avec Black Widow







Que dire... Si ce n'est que c'est de cette façon que j'ai le plus apprécier le jeu ! Je regrette tout de même que certains persos me semblent plus travaillé au niveau des combos (Iron man pouvant enchaîner corps à corps, tirs à distance et voler de façon plutôt fluides) quand le gameplay de Ms. Marvel ou Hulk me parait plus lourd et tellement plus basique...



Une des soucis que je remarque, c'est qu'avec ces missions orientées multijoueur, et bien on peut se retrouver avec des accolytes qui ne jouent pas le jeu. Ainsi, protéger les 3 points dans la mission d'Iron Man était une purge car mes collaborateurs ne jouaient pas du tout l'objectif... Mais c'est un problème des joueurs, pas vraiment du jeu.



On regrettera quand même le côté très basique et répétitif des missions, mais c'est le jeu : MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order est un peu dans la même philosophie, et ce n'est pas quelque chose qui choque tout le monde.



En tous cas, cela m'a permis de faire un peu le tour du jeu. S'il n'est pas, comme je l'aurais voulu, au niveau d'un Spiderman d'Insomniac Games, le jeu garde tout de même un certains attrait - le mode histoire devrait faire son petit effet, surtout avec la sensation de vivre un nouvel épisode d'Avengers.



Il reste encore quelques semaines avant de mettre la main sur le jeu, qui sort le 3 septembre prochain !



NDLR : Preview non sponsorisé pour ceux qui se posent la question, Square Enix m'a simplement proposé une clé pour la bêta, et je suis en train de rédiger une preview en notant quelques points sur Gamekyo u_u !