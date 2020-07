Le directeur de la création de Sega et créateur de Yakuza, Toshihiro Nagoshi, parle de Ghost of Tsushima :"Pour être honnête, j'ai perdu (rires). Je pense que ça doit vraiment être fabriqué au Japon. N'est-il pas étonnant de voir comment ils rendent les Japonais plus heureux que les Japonais? Ce n'est pas simplement génial. Je tremble d'émotion.Le protagoniste n'est pas beau, ils ont dépensé tellement de budget et de technologie pour ce gars d'âge moyen. Il serait annulé par une étude de marché (au Japon). Je ne peux pas compter le nombre de choses que j'admire à ce sujet. Par exemple, ses paramètres historiques. Je ne peux pas arrêter d'admirer. "https://twitter.com/otakucalendarjp/status/1288159568342654976