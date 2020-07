Voilà une nouvelle qui devrait plaire aux fans de Mario et ses amis. En effet, Nintendo collaborera bientôt avec X Rocker, qui produit des chaises gaming.LEGO n'est apparemment pas la seule entreprise à travailler en partenariat avec Nintendo. En effet, X Rocker, connue pour produire des chaises gaming, commercialisera bientôt une gamme de fauteuils à l'effigie de Mario et ses comparses. Voilà qui devrait plaire aux amateurs de la firme japonaise.https://www.google.com/amp/s/www.jeuxvideo-live.com/amp/news/nintendo-en-collaboration-avec-x-rocker-pour-des-chaises-gaming-98889

posted the 07/26/2020 at 09:01 PM by moune75