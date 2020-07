Le youtuber Moore's Law is Dead a gagné en notoriété ces derniers jours en révélant plusieurs informations sur le Xbox Game Showcase avant la diffusion de la conférence numérique de Microsoft grâce à une source proche de l'industrie vidéoludique. Visiblement encore bien informé, il annonce que le State of Play qui devrait avoir lieu début août sera l'occasion pour Sony de dévoiler le retour d'une franchise PlayStation qui était autrefois grande. Mark Cerny serait d'ailleurs aux commandes du projet avec une équipe. Ce retour est vu comme la "renaissance" d'une licence, et cela serait un titre pour le lancement de la PS5.Par ailleurs, il confirme que le reboot de Silent Hill en exclusivité sur PS5 sera bien de la partie, tout comme God of War 2 de Santa Monica Studio. Comme d'habitude, les pincettes sont de rigueur. Nombreux sont les insiders à s'être majestueuse planté après avoir visé juste au début.