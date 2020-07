Hier, Halo Infinite a enfin été dévoilé et on ne peut pas dire qu'il ait mis des paillettes aux yeux (textures, clipping, effets de lumière) surtout pour un jeu Next-Gen.



Un début de réponse a sans doute été trouvé.

2 vidéos sont sorties : Le Gameplay de 8 minutes montré lors du Showcase ainsi qu'un Gameplay Trailer.

Un internaute a pu constaté que les textures étaient de meilleure qualité.

A gauche, la démo et à droite, le Gameplay Trailer

On peut voir que les textures et les effets de lumière, sans être non plus beaucoup plus incroyables, sont déjà plus présentables.Les devs auraient d'ailleurs déjà confirmés que la démo était un ancien Build du jeu. (cf à 3:48 : https://youtu.be/7j95IHE3Vwk?t=228 Alors pourquoi avoir montré leur grosse cartouche sous un mauvais jour ?Nous aurons peut-être la réponse dans les prochains mois. Le jeu sortant dans 4 mois, ça ne devrait pas trop tarder.Bon jeu