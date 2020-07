C'était le. Quand Christopher Nolan nous a littéralement retourné la tête aussi bien par sa mise en scène de son film, que par son scénar haletant. Une mise en abime du rêve passionnante à suivre. Une bande-son incroyable par Hans Zimmer même si pour moi ce n'est pas la meilleure de sa carrière. Et un quasi sans faute au niveau du casting. Pour moi c'était un bijou.

Et vous, quels souvenirs gardez-vous du film ? La toupie tourne toujours depuis ?

Peut-être l'une des plus belles compositions de Zimmer

posted the 07/21/2020 at 08:45 PM by nindo64