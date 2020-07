Télé & Cinéma



(Chappie un exemple de film qu'il m'a laissé sur ma faim dommage qu'il a bider j'aurais aimé en savoir plus) (Chappie un exemple de film qu'il m'a laissé sur ma faim dommage qu'il a bider j'aurais aimé en savoir plus)

Et quand je parle de film qui vous a laissez sur votre faim je parle de film qui aurait pu avoir une suite ou avoir au moins une petite trilogie sympa bâtis sur l'univers du film en question.Par exemple et bien que le filmsoit pas si extraordinaire que ça je pense que l'univers mythologique du film pouvait être étendu.Dans le même genre le filmavec Jodie Foster je sais pas j'aurais aimer en avoir plus pareil pour le filmqui reprend les mêmes codes.etaussi sont intéressant en terme d'univers.En faite comme vous pouvez le voir, ici je parle plus d'univers que d'histoire non pas que l'histoire ne m'intéresse pas dans le sens d'écriture des personnages et du récit en général, c'est juste que ces films m'ont suffisamment marqué de par l'ensemble de leur composant que je voudrais en voir plus.Maintenant que vous avez une idée général de ce que je veux dire par laissé sur votre faim dite moi vos films en commentaire.Tiens je pense à aussiencore un.