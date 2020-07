cette logique autoriserait aussi des passe-droits pour ceux que l'entreprise nomme ses "talents", des salariés exemplaires qu'il faut retenir à tout prix. En mai 2017, devant les différents CE d'Ubisoft réunis, le PDG, Yves Guillemot, est interpellé sur la cohabitation difficile avec un salarié "star", Michel Ancel, créateur de Rayman, qui bénéficie d'un traitement préférentiel. La réponse du PDG, transcrite dans un document interne que Libération à pu consulter :"Quelqu'un de cette trempe permet de changer la perception que les gens ont d'Ubisoft [...]. Michel Ancel a un statut équivalent à d'autres stars du milieu, qu'il est très difficile de changer, c'est aux représentants du personnel comme aux ressources humaines de trouver des moyens pour protéger le gens qui travaillent avec lui. "

" Yves est OK avec un management toxique, tant que les résultats de ces managers excédent leur niveau de toxicité".

Salut tout le monde, je suis allé acheter un exemplaire de Libé hier pour suivre leur enquête sur Ubisoft et si j'ai vu tout le monde reprendre les noms de Serge Hascoet ou Tommy François sur les réseaux sociaux ou ici, il y en a un qui n'a pas fait de vague (enfin je n'ai pas vu en tout cas) et qui pourtant me chagrine bien plus, c'est celui de Michel Ancel.Alors attention il n'est pas écrit dans Libé que Ancel se comporte de la même façon que les deux autres tas de m***e cités plus haut mais je vais vous recopier une partie de l'article et il semble également difficile de côtoyer la star d'Ubi dans son environnement de travail. Dans quelle mesure je ne sais pas mais j'espère franchement que l'on n'apprendra pas de choses du niveau des deux autres...Je trouve la dernière phrase assez glaçante...Surtout quand on ajoute une déclaration qu'aurait tenue Cécile Cornet, drh (enfin ex drh maintenant) de 2019