Annoncé à la conférence Devolver, je n'ai aucune idée de ce qu'est-ce jeu, mais c'est gratuit xD !Devolverland Expo est un "simulateur de marketing" à la première personne, installé dans un centre de convention abandonné après que l'exposition annuelle de jeux Devolver Digital ait été mystérieusement annulée. Entrer par effraction dans le centre de convention et éviter les systèmes de sécurité avancés pour regarder et récupérer toutes les bandes-annonces, les vidéos de démonstration de jeu et autres secrets perdus lors de l'annulation de l'expo.