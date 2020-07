Bien que Naughty Dog fasse une petite pause après la sortie de The Last of Us Part II, le studio a toujours pour objectif de recruter de nouveaux employés dans un futur proche. Plus précisément, la société recrute un concepteur de niveaux/environnement, un animateur de jeux vidéo, un programmeur d'outils, et bien d'autres postes. La plupart sont destinés au développement de "contenu narratif" et à "l'analyse graphique de la prochaine génération".



GamesRadar a repéré ces postes sur la page "Careers" du site officiel de Naughty Dog. La rubrique "Level/Environment Designer" mentionne spécifiquement le poste de "Single Player". Un animateur de Melee/Gameplay affichant des notes Naughty Dog veut des animateurs capables d'aider à la création d'un "gameplay convaincant pour notre (nos) futur(s) projet(s)". Celui qui occupera le poste de programmeur d'outils travaillera avec l'équipe ICE, l'un des "groupes technologiques centraux" de PlayStation Studios.