Après Trial of Mana, c'est au tour du RPG Octopath Traveler, toujours de Square-Enix, d'être ajouté à la collection d'esprits de Super Smash Bros Ultimate (les esprits remplaçant les trophées).A partir du 10 juillet il sera possible d'avoir Olberic et Primrose, Tressa et Cyrus, Alfyn et Therion ainsi que H’aanit et Ophilia dans le Tableau des Esprits.