Let's Play

Bon...J'ai un problème un peu idiot : J'ai un jeu à présenter, Death Come True, en vidéo.MAIS ! Je ne dois pas spoiler le jeu (c'est une volonté des développeurs). Et ma communauté à l'habitude de voir mon expérience sur le début d'un jeu... Avant mon test (=Bref, j'ai choisi de couper des scènes et de pixéliser le tout, mais je ne sais moi même pas quoi penser de ma vidéo, j'ai l'impression que c'est très maladroit et je ne sais pas si ça vous donne envie de vous intéresser au jeu...Bref, sinon, de mon côté, j'aime bien, mais sachez que vous en avez pour 3 heures, que vous pouvez rejouer au jeu pour déverrouiller d'autres branches de scénario, mon avis le met au niveau d'un Hidden Agenda, mais avec beaucoup moins d'intéractivité...Moi, je vous recommande de plutôt le prendre sur Smartphone, et de bien comprendre qu'il s'agit principalement d'un film interactif vendu 18€.N'hésitez pas à me donner votre avis sur ma manière de présenter, j'vous avoue que je suis super emmerdé pour communiquer sur ce jeu :/ ! J'ai également rédigé cet article assez complet avec l'aide de l'éditeur :