"Non, nous n'avons aucun plan pour un DLC de The Last of Us 2."

"Mais rassurez-vous, nous sommes aussi fans de Factions que le reste de notre communauté et nous sommes enthousiastes à l’idée d’en partager davantage lorsque ce sera prêt."

Neil Druckmann, le réalisateur de The Last of Us Part II, a participé hier à un podcast de Kindy Funny Games, en compagnie des acteurs Ashley Johnson (Ellie) et Troy Baker (Joel)Et il en a profité pour déclaré qu'aucun DLC solopour la Part II. Pour rappel, le premier The Last of Us a bénéficié d'un DLC solo avec Left Behind.Il a également évoqué le mode multijoueur :Pour rappel, le 1er opus avait bénéficié d'un mode multijoueur baptisé le mode Faction.Il y a encore quelques jours, Neil Druckmann hésité pour soit, partir sur une Part III ou sur une nouvelle IP.UP : J'ai vu ça ce matin lol une pétition a été mise en ligne pour que Naughty Dog change le scénario... plus de 20 000 personnes ont signées la pétition pour le momentLien :