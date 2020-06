Thème du jour :



Les Marais



La pluie me rend maussade aujourd’hui, ce sera donc un thème maussade que je vous partage : les Marais.



Lieux récurrents dans les JV, c’est généralement un endroit peu fréquentable où l’on n’a pas trop envie de s’attarder, que ce soit pour l’horrible climat moite ou pour les zombies/crocodiles géants/moustiques vorpales qui ont envahi le coin.



Des endroits rarement mémorables pour les joueurs, entre les mécaniques de gameplay à base de lianes à attraper ou de feuilles de nénuphars géantes qui servent de plate-formes mobiles, sans compter le mouvement ralenti dans la fange (voir la noyade si on tombe dans la flotte), mais il faut bien passer par là.



Et après tout, les musiques de marais ne sont pas moins dénuées d’intérêt que les autres !



Voici mes propositions :On traverse pas mal de marais dans les Zelda, et tous n’ont pas leur musique attitrée. Mais celle-ci, en accord avec l’ambiance particulièrement glauque et inquiétante de ce volet, vous glace le sang dès les premières secondes. Non, clairement, vous n’êtes pas le bienvenu dans ce marais.C’est pourtant la première grande zone du jeu où le pauvre Link va devoir se rendre (hormis les plaines de Termina), ça donne clairement le ton pour le reste de l’aventure. Une ambiance oppressante et angoissante, même si dans le fond le jeu reste encore assez soft à ce niveau.Oui, je risqué de proposer souvent l’OST de DKC2, meilleure OST de tous les temps selon moiBourrée de thèmes cultes, celui des marais n’est pourtant pas celui que l’on retiens d’emblée. Pourtant, entre les bruitages d’insectes et de grenouilles et l’atmosphère pesante, cette petite mélodie ni trop joyeuse ni trop angoissante, l’ambiance est parfaite et on s’y croit. Si seulement il n’y avait pas ces satanés Krooks et leur « ha ha ha ! » à chaque fois qu’ils nous lancent un tonneau à la figure...Difficile de ne pas mettre celle-là aussi ! Peut-être pas l’endroit le plus mémorable du jeu pour certains, puisque c’est-là où on récupère l’agaçante Queena... Personnage que je ne déteste pas pour ma part, j’aime beaucoup le fait de bouffer les ennemis pour apprendre leurs capacitésMais si j’ai retenu la musique de cet endroit, c’est pour ses lourdes percussions accompagnées de cet espèce de chœur qui donne au lieu une atmosphère vraiment incroyable. La musique est à la fois très relaxante et mélancolique, et on apprécie l’écouter pendant qu’on se perd dans les hautes herbes du marais.Et puis, je ne dois pas être le seul à passer des heures à attraper des grenouilles... ?Voilà, j’attends vos propositionsS’il y a un thème que vous souhaiteriez avoir une prochaine fois, n’hésitez pas à le faire savoir, je le rajouterais à ma liste.Sur ce, bonne fin de week-end et bon jeu !