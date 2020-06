Les éditeurs Take-Two, Electronic Arts et Activision Blizzard ont tous exprimé leur intérêt pour l'achat de la division des jeux, ont déclaré les gens, qui ont demandé à ne pas être nommés car les discussions sont privées. Aucun accord n'est assuré ou imminent, ont déclaré deux personnes. »



L'ancien PDG de Warner Media, John Stankey, devrait remplacer Randall Stephenson en tant que nouveau chef de la direction d'AT & T le 1er juillet. Stankey pourrait envisager de céder des actifs après que le fond spéculatif Elliott Management a pris une participation de 3,2 milliards de dollars l'année dernière, appelant à des désinvestissements et à des changements de direction . Elliott a appelé AT&T à vendre des actifs non essentiels, y compris DirecTV, une transaction que Stankey n'a pas été favorable à poursuivre.

CNBC: AT&T en quête de vente pour la branche jeu vidéo Warner Bros., pourrait rapporter environ 4 milliards de dollars.Rocksteady Studios fait partie de WB.