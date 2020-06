VILLage Resident Evil reprendra le gameplay de Resident Evil 7. Encore une fois, le joueur se glissera dans la peau d’Ethan Winters pour un gameplay à la première personne. Les développeurs expliquent que le moteur du jeu, le RE Engine, est le même que dans le septième épisode, ainsi que dans les deux remake sortis il y a peu, à savoir Resident Evil 2 et Resident Evil 3 (Devil May Cry V aussi).La gestion de l’inventaire sera également similaire à ses prédécesseurs mais avec une grosse touche de RE4, a savoir que des objets peuvent prendre plusieurs cases de votre mallette.Perdu dans un village isolé dans la montagne, Ethan devra faire face à un étrange culte, des monstres très proches du loup-garou et a une mystérieuse sorcière, une première dans la série.Le village sera un monde semi-ouvert et ne subira aucun temps de chargement. Le château sera immense et serait selon des rumeurs le plus grand lieu clos de la saga. On sait que la PlayStation 5 mise énormément sur ce point, notamment avec son SSD ultra-rapide. On ne pourra donc pas souffler entre deux attaques d’infectés.A noter que le jeu ne sera pas une exclusivité PS5, puisqu’il sortira également sur Xbox Series X et PC.Des rumeurs parlent du retour du fameux marchand du légendaire RE4 mais avec un tout autre physique, enfin a la manière de RE2, des quêtes annexes vous permettront d'acquérir des upgrades d'armes pour lutter contre la menace qui rode dans le village.Enfin, les énigmes seront bien de retour.Resident Evil Village se fera un peu attendre, puisque Capcom prévoit de sortir le jeu dans le courant de l’année 2021.