Jim Ryan, président de la branche PlayStation de Sony, a accordé une interview à la BBC pour revenir sur les annonces. Il a tenu à rassurer sur la quantité de jeux présents sur la console, affirmant que la conférence du 11 juin n’était qu’un aperçu. D’autres annonces sont évidemment prévues :Ca parle d'une conf en août, ou d'autres jeux serait dévoilé, notamment Dusk Golem qui a leak RE8 et qui avait totalement raison. Mais également Jeff Grubb, qui avait eu raison sur la date du 4 juin, avant son annulation.Et hier soir un gars de Gameinformer en a également parlé, affirmant que la conf de hier soir était loin d'avoir tout montré pour les jeux de 2021, et que Sony avait dépensé beaucoup d'argents.Par ex le jeu d'un des scénaristes de Dead Space, ne fut pas là hier soir, alors qu'il aurait du y être (il a effacé ces tweets), FFXVI aurait du y être aussi sois disant, Silent Hill également ( Dusk Golem maintient qu'il existe).Des jeux qui auraient du être montré, ne l'ont pas été.Bref on va attendre, le mois d’août, on le sera vite de toute façon.