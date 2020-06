Tout est dans le titre, lâchez-vous dans les commentaires !Personnellement, je ne retiens rien mais alors rien du tout hormis Village : Resident Evil 8 (que je ferais sur PS4...).Pour l'instant, je ne compte pas prendre une PS5, je suis très bien sur PS4...et le coup du plus grand saut entre deux gen bah merde alors cte grosse blague...je suis sur Uncharted 4 sur pause en ce moment même, c'est normal qu'un jeu PS4 de 2016 fume tous les jeux PS5 graphiquement ?Extrêmement déçu...et c'est pas le remake d'un jeu PS3 (Demon's Soul) qui va me faire changer d'avis. Ce remake est complètement inutile a mes yeux.Bref, a vous maintenant, vous êtes Hype par les next gen pour l'instant ?