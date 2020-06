Petite pensé du jour, si la PS5 est rétro compatible les prix des jeux PS1, PS2, PS3 vont grimpé non?Je ne parle pas de jeux rare ou chère type suikoden 2 ou un XenogearsMais du reste, parce que se sont plus les collectionneurs, passionné qui seront sur le marché mais le gamer lambda et aussi les spéculateurs qui vendront des vielles bouze pour 10 fois leurs prix.Imaginé un Fifa 10 pour 20-30€Déjà que le marché du rétro c'est du n'importe quoi, l'autre jour un collegue demandais au autres à combien elle pouvais vendre sa gameboy fat, tout le monde lui a répondu ooh c'est rare 100€ facile

posted the 06/11/2020 at 11:10 AM by asakk