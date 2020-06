Nintendo dépose plusieurs dépôts de marques le 12 mai 2020 pour être publiées le 8 juin 2020, ceci concerne ses consoles et peut-être des accessoires, ainsi qu'une licences de jeu. Connaissant Nintendo c'est pour protéger ses marques.(商願2020-58982)Catégorie du dépôt: machines et équipements(商願2020-58983)Catégorie du dépôt: machines et équipements, éducation / divertissement(商願2020-58984)Catégorie du dépôt: machines et équipements(商願2020-58985)Catégorie du dépôt: jouets(商願2020-58986)Catégorie du dépôt: jouets, machines et équipements(商願2020-58987)Catégorie du dépôt: jouets, machines et équipements