Je supprime l'article quand je me réveille demain matin (ou pas si y'a trop de commentaires), mais sachez que y'a un retour de stock FNAC sur la Xbox One X Collector ^^ ! à 299 €, c'est cadeau, j'm'en suis pris une du coup (surtout que le jeu en demat' seul est déjà à 69,99€, et que la manette est la même que dans l'édition collector). Notez que si vous habitez dans les DROM-COM, la console vous sera facturée 255€ + 15€ de frais de port. Boulanger semble également avoir des consoles, toujours à 299€ ^^ !

posted the 06/06/2020 at 05:55 AM by suzukube