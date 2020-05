Salut tout le monde!



Je joue actuellement à Detroit sur PS4 et le jeu est hyper propre graphiquement (4k/HDR). J'ai aucun problème à jouer à des "films interactifs" tant qu'ils sont présentés comme tels.

(contrairement à certains jeux AAA...)



D'ailleurs je vous recommande tous de faire Life Is Strange, c'est une de mes meilleures expériences sur PS4.



Bref, et ce gameplay dans Detroit Become Human? C'est horrible! Lourd, et inutile. Pourquoi tenter de simuler l'action du jeu comme ouvrir une porte avec une combinaison de touche de manette?! Ca n'a aucun sens.

Cette volonté de décomposer les mouvements où chaque étape nécessite d'appuyer sur une touche casse la fluidité du jeu. Du genre faire un quart de tour à la street fighter avec le joystick pour ouvrir une porte

Ou encore Prendre la veste / Mettre la veste / Fermer la veste...)



C'est dommage parce que je passe un plutôt bon moment et question mise en scène pour l'action c'est excellent. J'ai juste quelques hésitations sur l'écriture et le scénario mais le jeu n'est pas encore fini^^



Donc Quantic Dream, pitié arrêtez ça! Faites simple. On dirait je joue à twister avec une manette de play pour simplement attraper un magasine sur une table.