The Ickabog sera publié gratuitement sur ce site, en plusieurs fois, au cours des sept prochaines semaines, un chapitre (ou deux, ou trois), à la fois. Ce n'est pas Harry Potter et cela n'inclut pas la magie. C'est une histoire entièrement différente.La partie la plus excitante, pour moi, au moins, est que je voudrais que vous illustriez The Ickabog pour moi. Chaque jour, je ferai des suggestions sur ce que vous aimeriez dessiner. Vous pouvez participer au concours officiel organisé par mes éditeurs, pour avoir la chance de voir votre œuvre incluse dans une version imprimée du livre qui devrait sortir plus tard cette année. Je vais vous donner des suggestions sur ce que je dois dessiner au fur et à mesure, mais vous devez laisser libre cours à votre imagination.Je ne jugerai pas la compétition. Chaque éditeur décidera de ce qui fonctionne le mieux pour ses éditions. Cependant, si vous, vos parents ou votre tuteur souhaitez partager votre œuvre sur Twitter en utilisant le hashtag #TheIckabog, je pourrai le voir et peut-être le partager et le commenter!