Bon j'ai pas complété le jeu à 100% dans le sens ou j'ai pas débloquer les skin classique en pixel. Mais j'ai une impression de jeu qui manque du contenu ?Je m'expliqueetpar exemple sont dans le jeu avec leurs nouveaux skin demais sont indisponible dans la sélection des personnages (on ne trouve que leurs versions pixelisé) de ce que j'ai vu des gens ayant complété le jeu à 100%.Je sais pas si je suis compréhensible ?Aussi on trouve dans les artworks deux concepts de personnages inutilisé.J'ai en faite en faisant ce constat le sentiment que ce jeu va avoir du contenu supplémentaire. Est-ce que vous aussi vous avez le même sentiment ?Mise à part ça jeu très sympa avec de bonne zic

posted the 05/25/2020 at 02:47 PM by opthomas