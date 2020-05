She's a maneater, make you work hard,

En ce moment, je suis à fond sur Maneater, le dernier jeu publié par Deep Silver ! Développé et co-distribué par Tripwire Interactive (Pensez à Killing Floor... Ou le moins fameux Road Redemption), ce jeu se veut être un shaRkPG, un jeu où vous incarnez un requin que vous devez faire évoluer ^^ !Et si les fonds marins sont plutôt diversifié, l'humour omniprésent, et les graphismes agréables (sans m'avoir impressionné malgré les 6 Tflops de la Xbox One X, soit moitié moins seulement que la Xbox SX), je trouve vraiment dommage de ne pas avoir exploité ce jeu de façon plus naturelle.Plûtot que d'avoir des objectifs définis, j'aurais préféré que le jeu assume son côté "hymne aux requins et à la nature", en nous donnant aucun objectif et en nous laissant nous balades à la visite des fonds marins. Moi c'est de cette façon que j'apprécie ce jeu, en me cachant des (trop rares) prédateurs, et en me nourrissant de mes proies... J'aurais même aimé avoir une jauge de faim, non pas à l'écran, mais avec les réactions du requin, et pourquoi pas synchronisé avec le cycle jour nuit du jeu.Malheureusement, le jeu tombe dans le piège des openworld (argh) avec les habituelles missions Fedex où vous devez vous rendre à un point A pour tuer tous les méchants (enfin non les mérous pour le coup) jusqu'à faire apparaitre le giga boss du gang (enfin le super prédateur de la zone)... Dans l'eau. Avec le même type d'objectif pour les humains, faisant apparaitre le "méchant tueur de méchant" de la Zone, jusqu'au big boss, le braconnier qui a tué votre mère...Alors Maneater, un mauvais jeu ? Non... Mais il est très maladroit. Pas forcément fun en combat, très répétitif dans ses objectifs, avec un OpenWorld suffisant en taille et en variété certes, qui se laisse parcourir, mais dont on aura fait le tour en quelques heures... C'est à vous de voir. Si vous aimez les fonds marins (et les requins), le jeu peut être interessant en y jouant de façon Chill, à la recherche des nombreux points d'intérêt ! Il faudra toutefois faire avec un humour beauf qui ne collera pas à votre rythme de jeu. Si de l'autre côté, vous cherchez un jeu arcade, limite Beat'em'up, le jeu se révèlera très vite répétitif, avec une histoire plutôt moyenne...Bref, vous l'aurez compris : ce jeu a vraiment le cul entre 2 chaises, et ce n'est pas son tarifs, qui n'est certes pas plein pot, mais à 39,99€, ça reste un petit investissement...J'ai testé la version Xbox One (uniquement sur Xbox One X en 4K 30fps qui ne m'ont pas le moins du monde gêné, la flemme de réinstaller le jeu sur ma Xbox One S), mais je pense que certains d'entre vous attendront la versions Xbox Series X et PS5 pour y jouer confortablement en 4K 60 fps... Si le jeu est porté un jour sur ces plateformes ! Voici un aperçu sur RTX 2080 qui devrait montrer aux joueurs ce que le futur leurs réserve...