Salut gamekyo, voici un top 5 bien évidemment subjectif des jeux que j'attends le plus pour cette deuxième moitié de 2020. Alors oui, il ya un jeu qui n'a pas encore était annoncé mais ça fait rien, je l' attends quand même x)



5) Cyberpunk 2077 : C'est plus parce que ya CDProjekt derrière car je dois dire que j'en ai pas vu assez pour me prononcer là. Mais nul doute que ce sera un grand jeu, avec des choix qui auront des conséquences, un univers violent et mature comme annoncé. Vivement juin pour en apprendre un peu plus !







4) Assassin's Creed Valhalla : Tout juste dévoilé, le prochain AC me fait grave envie, déjà parce que j'adore le contexte Viking, je vous conseil la série d'ailleurs pour ceux qui l'aurait pas vu. On pourra se battre comme un vrai Viking, y'aura ENFIN des démembrement ! Le monde ouvert sera peut être moins grand que Odyssey mais ça permettra plus de qualité et moins de remplissage, en tout cas je l'espère. J'ai très très hâte de voir enfin du gameplay.







3) Hollow Knight Sillksong : Je pense malheureusement qu'il sera repoussé à 2021 mais j'espère me tromper. J'ai adoré le premier, pour moi c'est un jeu quasi parfait sur tout les points, et un chef d'œuvre du Metroidvania. Autant dire que j'attends sa suite avec impatience ! On nous promet plus de verticalité, plus de diversité dans les combats, et contrôler Hornet à l'air assez jouissif ! Bref, chef d'œuvre en vue !







2) New Batman Arkham : Alors ouais on sait que dalle, on a vu aucun trailer et même pas d'annonce. Mais Batman me manque et je fais partit de ceux qui ont étaient un peu déçu de Knight... Là, si les rumeurs sont vraies, se fritter avec la Cour des Hiboux sera jouissif, ya juste le délire coopération qui me fait un peu peur... Et aussi la team derrière, même si ils ont fait du bon boulot sur Origins quand même. J'ai quand même très hâte de revoir Batou en grande forme ! Vivement l'annonce, je n'en peux plus !!!



1) The Last of Us Part 2 : ÉVIDEMMENT ! Jeux que j'attends depuis 7 ans. Je crève d'envie de voir la suite des aventures de Joel et Ellie. On nous annonce un monde encore plus sombre, violent etc... Et apparemment le dernier trailer casse des bouches (je l'ai pas vu) pour garder la surprise. Vivement, aller encore 1 mois à tenir, le tunnel prendra bientôt fin !







(Non je le regarderai pas !!!! )



Les jeux que je surveille :



Dying Light 2/Breath of The Willd 2/Ghost of Tsushima/Scorn



Les jeux à voir :



Biomutant/Dead Island 2/Atomic Heart/Metroid Prime 4/Gods and Monster



Et vous alors ? Votre top ça serait quoi ?