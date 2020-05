Salut à tous!Alors déjà je tenais à préciser que vous n'êtes pas obligé de posséder Dreams pour tout ce qui va suivre. Media Molécule vient de sortir une démo et SlidEout est intégré dedans, donc vous pouvez y accéder totalement gratuitement.J'ai débuté le développement de SlidEout sur Dreams il y a quelques mois, pour combler mon manque de Wipeout.Aujourd'hui j'ajoute donc du nouveau contenu, à savoir 2 nouveaux vaisseaux (pour un total de 4), 2 nouvelles pistes (pour un total de 3), une piste de tuto ainsi qu'un évènement concours à durée limitée dont je reparlerai plus bas.Voila donc une vidéo du youtuber Project Genesis et quelques images pour illustrer tout ça:Maintenant place au fameux concours!Il est organisé par la communauté francophone de Dreams: InfiniDreams et vous permettra de gagner 2 artworks exclusifs de SlidEout dessiné par Kareem Ettouney, directeur artistique de Media Molecule, que je ne remercierai jamais assez pour avoir accepté de participer.Les règles sont simples, enregistrer le meilleur chrono possible sur les 2 nouveaux circuits (Moon Terminal Speedway et Nuclear Sunset Complex) et venir s'enregistrer sur le discord d'infinidreams. https://discordapp.com/invite/c48KtQMLe concours se terminera le 9 mai à 23h59!Et voila les lots:J'espère que vous serez quelques un à venir participer! Bonne chance à vous!!!