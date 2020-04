Comme beaucoup, je me suis abonné à la période d'essai de Disney + pour pouvoir tester leur service de films et séries en streaming . Et une de mes plus grandes curiosité depuis l'annonce du projet et de la plateforme, c'était Star Wars The Mandalorien.J'ai donc profité d'un abonnement à un vpn et je me suis regardé la série, d'une traite! Et ce à ma plus grande surprise !J'ai été hyper et agréablement surpris par la prestation proposée . Surtout pour une première saison . J'attend la suite avec impatience, et je me met même à espérer que la prochaine trilogie Star Wars s'inspire de cette dernière, ou voir, carrément, en reprenne certains personnages-le duo Mando + Bébé Y fonctionne et est attachant.-le Mando, malgré son armure, laisse paraitre pleins . d'émotions et de doutes .-le cast vraiment bien trouvé .-la bande son au petits oignons .-certaines séquences bien épiques .-le mystère autour du bébé Y.-le rythme quasi parfait .-le mystère autour du mando .-les bonnes références sans trop forcer .-certains personnages qui font tache (le jeunot de l'épisode avec les motos)-une mise en scene et des grosses ficèles parfois trop voyantes .- un ou deux épisodes en dessous du reste (celui avec le frère et la soeur )-le flou totale concernant la time line si on est pas renseigné à fond sur l'univers .