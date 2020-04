Je suis en train de refaire les deux en ce moment, et je voulais savoir lequel vous préférez entre les deux et pourquoi ? Pour ma part j'ai une préférence pour le premier même si j'adore le 2 aussi. J'avais fais une petite analyse en comparant les deux sur mon blog, si ça vous intéresse hésitez pas à aller voir ^^. Alors ? Super Mario Galaxy (6 votes) Super Mario Galaxy 2 (7 votes)

Who likes this ?

posted the 04/29/2020 at 11:47 AM by populus