Salut, j'ai fini il y a quelques jours de torcher Nioh 2. J'ai absolument tout fait, NG, NG+, toutes les quêtes annexes et missions de dojo dans les 2 difficultés.Perso j'ai beaucoup aimé, c'est une bonne suite et si on a pas fait les dlc du premier, on découvre pas mal de nouvelles choses, en revanche si vous avez continué à jouer à Nioh avec le gros suivi qu'il a eu via maj et dlc, vous connaitrez déjà les Odachis, Tonfas et certains "nouveaux" ennemis du 2 donc ça aura comme un arrière gout de 1.5 plutot que 2.J'ai beaucoup aimé les nouveaux environnements, la création de perso, l'histoire de notre personnage et les liens qu'il tisse avec certains PNJ. J'ai aussi découvers les Tonfas, Faux (ils appellent ça glaive) et double hachettes, ces nouveaux type d'armes sont vraiment sympas à jouer.Les tonfas c'est mon plus gros kif, on dirait on joue à un beat'em all, il y a de trés bons combos et des mixup. On ressent aussi beaucoup le coté art martial avec cette arme, c'est vraiment jouissif manette en mains. Les contres et attaques "grappin" avec cette armeLes faux sont assez spécialles, elles font un peu penser aux armes trompeuses de Bloodborne car en fonction de la posture que l'on prend, l'arme change et peut donc avoir 3 formes avec des coups biens différents.Les doubles hachettes sont puissantes et elles peuvent être lancées, c'est bien utile dans certaines situations et c'est stylé.Coté difficulté, j'en ai pas trop chié globallement par contre pour la mission de dojo des tonfas, j'ai passé un peu plus de 3 heures avant d'y arriver, le boss est complètement fumé, on dirait on joue à ninja gaidenVivement les dlc, cette fois je vais pas attendre, ça sera day one avec mon build Onmyo. Sinon vous en avez pensé quoi de ce Nioh 2 ?