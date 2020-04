un écran titre

Salut Gamekyo !Vous ne trouvez pas que ça manque de partage de musiques de JV par ici ? Je vous propose un petit "jeu" pour remédier à cela !Chaque semaine (enfin, si je peux), je choisirais un thème au pif, qu'il soit concret (type de jeu, d'univers, de personnage, d'animal...) ou abstrait (un concept, un sentiment, une philosophie...). A vous de partager ensuite en commentaire une musique d'un jeu - ou plusieurs, mais restez raisonnables et n'en partagez que 5 maxi ! - qui selon vous correspond à ce thème !Idéalement, indiquez le nom du jeu et du morceau choisi, et surtout pourquoi vous l'avez choisi pour ce thèmeSauf si c'est précisé par le thème, il n'y a pas de contrainte : tout type de jeu, toute console/support, toute époque sont acceptés.Pour commencer, on va faire un thème simple... Je veuxVoici ma proposition !Titre : Rising SunJeu : Seiken Densetsu/Final fantasy Adventure/Mystic QuestComposé par : Kenji ItoUn thème doux et poétique, qui parvient à nous toucher et nous émouvoir malgré la faible qualité sonore de la Gameboy, et ce sans même avoir commencé l'aventure ! C'est fort ! Si la BO générale du jeu est excellente, ce thème s'en démarque pour à la fois représenter le jeu et la série dans son entièreté : onirique et envoûtante.Une composition magistrale de Kenji Ito alors qu'il vient à peine de commencer à travailler chez Square.Une musique qui a évolué avec la série, comme en témoigne son retour dans Children of Mana avec une réorchestration du plus bel effet.Mystic Quest est aussi un de mes tous premiers RPG, même si je débats encore avec moi-même pour savoir si mon tout premier RPG a été Mystic Quest ou Secret of ManaEn bonus : laqui sublime l'original.Si l'idée vous plaît, on remet ça la semaine prochaineA vous de jouer !