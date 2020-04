J'ai attendu un peu pour voir à froid, comment je considérai mon top FF désormais. Et il est clairement dans mon top 5. Longtemps que j'avais pas aimé autant un FF. Vivement la suite! Du coup ça donne: FFVII FFIX FFVI FFXII FFVII Remake FFX FFVIII FFIV FFV FFXV FFXIII FFIII FFI et VII J'ai pas fait les MMO. J'ai fini le remake en 55h. C'est quoi votre top FF? Que vous ayez joué au remake ou pas, peu importe .^^

posted the 04/25/2020 at 01:32 PM by jenicris