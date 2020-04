Le premier DLC de Dragon Ball Z Kakarot intitulé « A NEW POWER AWAKENS – Part 1 » sera disponible le 28 avril 2020 sur XBOX ONE, PS4 et PC. Celui-ci permettra de débloquer la transformation en Super Saiyan God pour Son Goku et Vegeta au cours d’un entraînement avec Whis dans le but d’affronter Beerus dans un combat de Boss. Ce contenu sera accessible à n’importe quel moment dans l’aventure, les joueurs pourront se transformer en Super Saiyan God dès qu’ils le souhaitent au cours de leur partie. Le DLC « A NEW POWER AWAKENS – Part 1 » sera disponible uniquement avec le Season Pass du printemps 2020, ou pourra être acheté avec « A NEW POWER AWAKENS – Part 2 », qui sera publié plus tard cette année.