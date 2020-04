6h du matin, Vous avez passez à la nuit à faire des top 1 sur Fortnite quand soudain *toc toc* quelqu’un frappe à la porte : “c'est la police monsieur !”. C’est l’officier Gilbert qui est venu vous arrêter. Mais quel crime avez-vous commis, sinon d’avoir juste jouer aux jeux vidéo ? Et pourtant derrière ce loisir virtuel se cache de vrais problèmes de légalité qui peuvent avoir des conséquences bien réelles. Alors pour ne pas finir au poste, évitez de faire comme les 12 hommes et femmes dont on va parler aujourd'hui.

Who likes this ?

posted the 04/20/2020 at 12:21 AM by suzukube