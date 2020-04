Y'en a beaucoup plus sur sa chaîne, incroyable que autant de contenus fuite , un projet sur Michael Jackson est il en projet ???

Comme son nom l'indique c'est des demos de compositeur, c'est intéressant on voit comment Michael a changer le son avec sa manière de poser etc...

Les fans télécharger direct SONY risque de bloqué toute les vidéos !

There will never be another Michael Jackson