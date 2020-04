Si habituellement c'est GamesIndustry qui relaie les informations sur le "mercato" dans l'industrie vidéoludique ou directement les intéressés qui en parlent sur les réseaux sociaux, cette fois-ci l'information vient directement de ce bon vieux Geoff Keighley, l'animateur et organisateur des Game Awards ainsi que de l'émission Gamescom Opening Night Live. Celui-ci annonce donc que Genevieve Waldman a intégré Sony Interactive Entertainment à San Mateo en tant que "Director of Global Communications Strategy".Avant de prendre une grande pause d'aout 2019 jusqu'à mars 2020, elle avait travaillé pendant plusieurs années chez Microsoft (marketing et communication Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Microsoft Game Studios, third party, objectifs et stratégies régions EMEA, PR manager), NCsoft (communication USA/Europe, PR manager) et Activision (gestion communication Bungie pour Destiny, campagnes promotionnelles, presse et influenceurs, PR manager).Certains diront que Sony va enfin pouvoir lancer une véritable communication autour de la PS5 avec cette nouvelle recrue.